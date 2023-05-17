Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel