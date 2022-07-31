Çin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları Görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları Görüştü

Çin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları Görüştü

ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde görüştü, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)

 - Güncelleme:

ÇOLPON-ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde görüştü, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title