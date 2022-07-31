Çin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları Görüştü
ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde görüştü, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)
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ÇOLPON-ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde görüştü, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)
Xinhua / Güncel