Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TDT Genel Sekreteri Omuraliyev'i kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Omuraliyev'i kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, kabulde öncelikli faaliyet alanları ve yakın gelecekte örgütün daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Caparov'un görüşmede, TDT'nin uluslararası alanda artan rolüne dikkati çektiği aktarılan açıklamada, "Omuraliyev de teşkilatın mevcut faaliyetleri, 2023 planları ve Türk işbirliği kurumlarının etkinliğini artırmaya yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi." denildi.

Açıklamada, Omuraliyev'in gelecek yıl Kazakistan'da yapılacak 5. Dünya Göçebe Oyunlarına hazırlıkların yanı sıra Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkileri teşvik etmek için ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi konusunda diğer uluslararası örgütlerle devam eden müzakerelere dikkati çektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Caparov ile Omuraliyev'in TDT üye devletleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri ifade edildi.

Omuraliyev, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev ile de görüşmeler yaptı.

Kırgızistan Parlamento Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Şakiyev ile Omuraliyev'in görüşmesinde kardeş ülkelerin parlamentoları arasındaki işbirliğini daha da geliştirme konuları tartışıldı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da Bakan Amangeldiyev ile Omuraliyev'in görüşmesinde Türk Yatırım Fonu'nun faaliyetinin başlatılması gibi konuların ele alındığı aktarıldı.