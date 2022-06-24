Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısı için Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrine gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Şentop ile görüşmesinde, parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi dahil ikili iş birliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Caparov, Kırgız ve Türk halklarının kültür ve geleneklerinde ortak değerleri paylaştığını vurgulayarak, "İkili ilişkilerimizi geliştirmeye her zaman hazırız." dedi.

Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün bu yıl İznik şehrinde yapılacağını söyleyen Caparov, oyunlara katılacak Kırgız tarafının oyunların organizasyon konularında da yardım sağlamaya istekli olduğunu ifade etti.

Şentop da TÜRKPA 11. Genel Kurulu'na bir parlamento heyetinin başında Kırgızistan'a geldiğini belirterek, TBMM'nin ülkeler arasında ortak iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Şentop, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki iş birliğinin özellikle ticaret ve ekonomik alanda iyi bir hızla geliştiğini kaydetti.