Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'e gelen Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'u kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'e gelen Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Umurzakov ile görüşmesinde, Özbekistan ile çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Özbekistan'ın Kırgızistan'ın çok önemli bir dış politika ve stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Caparov, "Kardeş halklar, asırlık dostluğu, iyi komşuluk bağları, ortak tarihi, kültürlerin yakınlığı, gelenekleri, dil ve manevi değerleriyle birbirine bağlıdır." dedi.

Caparov, merkezi Bişkek'te olacak Özbek-Kırgız Kalkınma Fonunun bugün resmen açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyoyev'in mayısta Kırgızistan'a iadeiziyarette bulunacağını belirten Caparov, en üst düzeydeki Kırgız-Özbek görüşmelerinin, kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri karşılıklı iş birliğinin tüm alanlarında niteliksel gelişme aşamasına çıkaracağına olan güvenini aktardı.

Kırgızistan'a yapacağı iadeiziyareti hazırlamak için Cumhurbaşkanının talimatıyla Bişkek'e geldiğini belirten Umurzakov, Özbek-Kırgız Kalkınma Fonunun iki kardeş devlet arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini yoğunlaştırmak için yeni fırsatlar yaratacağına dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Başbakan Yardımcısı, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Özbekistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title