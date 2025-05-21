Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Macaristan'ı Türk dünyası ile AB arasında köprü olarak tanımladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) ile Türk dünyası arasında bir köprüye dönüştüğünü söyledi.

Caparov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları gayriresmi zirvesinde konuştu.

Macaristan'ın TDT'nin onurlu ve aktif gözlemci ülkesi olduğunu belirten Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları gayriresmi zirvesinin Budapeşte'de yapılmasının "tarihi ve sembolik" bir anlam taşıdığını kaydetti.

Caparov, Macaristan'ın teşkilatın gelişimine yönelik katkılarının yüksek düzeyde olduğunu ifade ederek bu anlamda TDT'nin Budapeşte'deki temsilciliğinin ve başkanının çabalarına işaret etti.

Macaristan'da, "Doğu ile Batı'nın Buluşma Noktası" başlığı ile toplandıklarını kaydeden Caparov, "Macaristan, Avrupa Birliği ile Türk dünyası arasında bir köprüye dönüştü. Bunu böyle ifade etsem yanılmam." dedi.

Caparov, geçen yıl kasım ayında başkent Bişkek'te yapılan Türk Devletleri Teşkilatı üye ülke Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Macaristan'da bugün toplanmanın mantıklı bir devamı olduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatının Kırgızistan'ın dönem başkanlığı döneminde önemli etkinliklerin planladığını aktaran Caparov, bu etkinliklere kardeş ülkelerin aktif bir şekilde katılacaklarını ümit ettiklerini kaydetti.

Caparov, bu doğrultuda bu yılın sonbahar mevsiminde TDT Hükümet Başkanları ve Başkan Yardımcıları Birinci Zirvesi'nin yapılacağını duyurarak hükümet başkanları ve başkan yardımcılarını davet etti.

Kırgızistan ile Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerle olan ticaretin son 4 yılda iki kat arttığını ifade eden Caparov, "Bu gelişme bizi çok sevindiriyor." dedi.

Caparov, Kırgızistan olarak, Özbekistan'ın da Türk Kültür ve Miras Vakfına üye ülke olmasını desteklediklerini belirtti.