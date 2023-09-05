Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesini ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesini ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Caparov'un, Malkoç'un iki ülkenin ombudsmanlık kurumları arasında temas ve deneyim alışverişinde bulunma çabasını takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile ilişkilere değinen Caparov'un, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği ve kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün güçlendiğini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Caparov'un, Malkoç'un, kamu hizmetindeki zengin deneyiminin Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin daha da güçlenmesine önemli katkı sağlayacağına olan güvenini dile getirdiği aktarıldı.

Malkoç'un da misafirperverliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Caparov'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiği belirtilen açıklamada, kardeşlik temelinde ikili ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini, insan haklarının korunması alanında ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Malkoç'un Kırgızistan Ombudsmanı Cemile Camanbayeva ile Kırgızistan ve Türkiye arasında Kamu Denetçiliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladıkları bilgisini paylaştığı kaydedildi.