Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İsrail'in Doha'daki Saldırısını Kınadı

Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı kınadı. Caparov, bu eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Ülkenin Resmi Haber Ajansında (KABAR) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Doha'da dün İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak "Bu eylemler uluslararası hukuk ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırıdır ve Katar'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

Doha saldırısı

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas'ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Hamas ise liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ile 4 mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
