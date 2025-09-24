Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Filistin'deki Soykırımı Kınadı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulmasını ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından adli bir soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Caparov, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalınmaması gerektiğini söyleyen Caparov, "Filistinlilere yönelik soykırım durdurulsun ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından adli bir soruşturma başlatılsın." dedi.

7 Ekim 2023 saldırısını kınadıklarını yineleyen Caparov, terörle mücadelenin kendine özgü teknikleri ve prosedürleri olduğunu ifade ederek, sıradan insanların ve masum çocukların ölümüne neden izin verildiğine anlam veremediğini dile getirdi.

Caparov, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün uygulanması, Filistin halkının haklarının korunması ve Gazze Şeridi'ndeki insanlık dışı çatışmalar sonucu büyük kayıplar yaşayan Filistin halkının acısının paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Katar ve İran topraklarına yönelik son füze saldırılarını da kınadıklarını belirten Caparov, "Zira bu tür saldırılar bağımsız devletlerin egemenliğine bir tecavüz teşkil etmekte, bölgesel istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturmakta ve uluslararası hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Caparov, "Gazze, İran, Lübnan ve diğer bölgelerdeki terörizm ve tehditlerle mücadelenin terörün boyutu ve niteliğiyle orantılı olması" gerektiğini vurgulayarak, siviller, kadınlar ve çocukların acı çekmemesi ve hayatlarını kaybetmemesinin önemine dikkati çekti.