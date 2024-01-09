Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kabul Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Fidan ile görüşmesinde, ikili gündemdeki bir dizi konunun yanı sıra sağlık, enerji ve finans sektörü ile bölgesel güvenlik hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'a yapması planlanan resmi ziyaret ve Bişkek'te yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ele alındı.

Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin geniş bir yelpazede gelişmesinin olumlu dinamiklerini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Ticari ve ekonomik işbirliğine değinen Caparov, Kırgız-Türk Hükümetlerarası Komisyonunun Ankara'da yapılacak toplantısının ekonomik gündemin desteklenmesi açısından öneminin altını çizdi.

Fidan da misafirperverliğinden dolayı Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, iki ülke liderlerinin ortak çabaları sayesinde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesiyle önemli sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletti.