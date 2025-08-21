Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Yaptırımlara Tepki

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve İngiltere'nin Kırgızistan'daki iki bankaya yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, bu adımın kanıtsız atıldığını belirtti.

Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR'a verdiği demeçte, ABD tarafından Keremet Bankasına ve İngiltere tarafından Kapital Bankasına, yaptırımları aşmaya karışmış olabilecekleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığını hatırlattı.

Yaptırımların "kanıtsız bir adım"a dayandığını ifade eden Caparov, yapılan görüşmelerde ilgili ülkelerin tek bir somut veri dahi sunamadığını belirtti.

Caparov, söz konusu yaptırım kararlarının, ülkedeki bazı kötü niyetli kişilerden ve yerel STK'lerden edinilen yanlış bilgilere dayandığını söyledi.

Kırgızistan'da 21 bankanın faaliyet gösterdiğini belirten Caparov, yaptırım uygulanan bankaların ağırlıklı olarak Rusya'da çalışan Kırgızistan vatandaşlarının para transferlerine aracılık ettiğini aktardı.

Caparov, devlet kontrolündeki Keremet Bankasının, işlemlerini Rus rublesiyle yürüttüğünü ve tüm faaliyetlerinin denetim altında olduğunu vurguladı.

Dış politikada çok yönlü bir yaklaşım benimsediklerinin altını çizen Caparov, ABD ve İngiltere'nin üst düzey yetkililerine ekonominin siyasallaştırılmaması çağrısında bulundu.