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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Gelecek Zirvesi'nde Kritik Açıklamalar

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Gelecek Zirvesi'nde Kritik Açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, New York'ta düzenlenen Gelecek Zirvesi'nde, uluslararası sistemin karşılaştığı krizlere dikkat çekerek, çok taraflı işbirliği yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Zirvenin, herkes için yararlı bir küresel mimarinin temellerini atacağını söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Gelecek Zirvesi'nin sadece seçkinler için değil herkes için işe yarayacak yeni bir küresel mimarinin temellerini atacak eşsiz bir platform olduğunu söyledi.

Caparov, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde tertiplenen "Geleceğin Zirvesinde" katılımcılara hitap etti.

Uluslararası sistemin krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde toplandıklarını hatırlatan Caparov, "Gelecek Zirvesi, sadece seçkinler için değil herkes için işe yarayacak yeni bir küresel mimarinin temellerini atacak eşsiz bir platformdur." dedi.

Caparov, önceden belirlenmiş çok taraflı işbirliği yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, sadece mevcut zorluklara çözüm bulmakla kalmayıp aynı zamanda gelecek nesillerin refahı için sağlam bir temel oluşturacak temel önlemlerin alınmasını gerektiğini vurguladı.

Zirvenin küresel ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi açısından önemli bir platform olarak değerlendirdiğini söyleyen Caparov, şöyle devam etti:

"Bugün dünya toplumu zorunlu göç, iklim tehditleri ve kaynakların adaletsiz paylaşımı gibi pek çok zorlukla karşı karşıya. Elde ettiğimiz kazanımlar çoğu zaman toplumdaki en savunmasız kesimlere ulaşmıyor. Çok taraflı yönetimde hakkaniyete dayalı yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede kararlı bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor, bekleyecek vaktimiz yok."

Bugün verilecek kararların birden fazla neslin kaderini belirleyeceğini kaydeden Caparov, liderlere seslenerek, "Sizleri karşılıklı güvene, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine ve kusursuz adalete dayalı bir geleceğin mimarları olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Caparov, gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesinde önemli rol oynayan uluslararası mali kurumların fonlarının yenilenmesinde aktif rol alınması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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