Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Caparov, mesajında, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağının düşmesi haberini derin üzüntüyle karşıladım. Kırgızistan halkı ve şahsım adına, size, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.