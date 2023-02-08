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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yakınlarına sabır ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Caparov, bu zor anda Kırgızistan'ın kardeş Türkiye ile birlikte olduğunu belirterek, ek insani yardım şeklinde mümkün olan her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Türk halkının kahramanca niteliklerine dikkati çeken Caparov, Türkiye'nin bu zor günleri aşacağına olan güvenini dile getirdi.

Buna karşılık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, zor bir anda destek sözleri için Cumhurbaşkanı Caparov'a ve Kırgızistan halkına şükranlarını ifade etti.

Caparov'un talimatı üzerine Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekibi dün Türkiye'ye göndermiş, ülkede maddi ve insani yardım kampanyası başlatmıştı.

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Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Kırgızistan Güncel Haberler

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