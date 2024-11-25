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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Avusturyalı Yatırımcılara Çağrıda Bulundu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Avusturyalı Yatırımcılara Çağrıda Bulundu
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret için gittiği Avusturya'da, Avusturyalı şirketlere ülkesinde yatırım yapmaları için davette bulundu. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Caparov, hidroelektrik, turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlarda işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret için gittiği Avusturya'da, Avusturyalı şirketlere ülkesinde yatırım yapma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Viyana'da görüştü.

Avusturya ile dostane ilişkilere büyük değer verdiklerini belirten Caparov, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin yoğunlaştırılması ihtiyacına dikkat çekti.

Caparov, iki ülke arasında gelecek vadeden işbirliği alanlarının hidroelektrik, turizm, eğitim, sağlık, dijitalleşme ve maden kaynakları sektörü olduğunu kaydetti.

Hidroelektrik konuları üzerinde duran Caparov, Avusturyalı şirketleri ülkesinde küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrallerin ve kayak merkezlerinin yapımında yer almaya davet etti.

Görüşmenin sonunda enerji, dijital kalkınma, maliye, tabii kaynaklar ve fikri mülkiyet bakanlık ve kurumları arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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