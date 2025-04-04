Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Avrupa İş Dünyasına Yatırım Davetinde Bulundu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupa iş dünyasını ve ortaklarını Kırgızistan'da hidroelektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri alanına yatırım yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Birinci Avrupa Birliği (AB)- Orta Asya Zirvesi'ndeki konuşmada, Kırgızistan'ın stratejik coğrafi konumu ve büyüyen transit potansiyelinin ticaret ve yatırım için geniş ufuklar açtığını belirtti.

"Avrupalı ??iş dünyasını ve ortaklarımızı, Kırgızistan'da yürütülen büyük ölçekli hidroelektrik santral inşaat projelerine katılmaya davet ediyoruz." diyen Caparov, Kazakistan ve Özbekistan ile birlikte Kırgızistan'da yıllık üretimi tahmini 5,6 milyar kWh (kilovatsaat) olacak Kambar-Ata hidro elektrik santralinin (HES-1) inşaatına başladıkları bilgisini paylaştı.

Caparov, Kırgızistan'ın yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojileri alanında AB ile işbirliğini genişletmek istediğini kaydederek, AB'nin Orta Asya'da sürdürülebilir ulaşım bağlantısının geliştirilmesine 10 milyar avro yatırım yapma girişimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Kırgızistan'ın, önemli miktarda nadir ve değerli metal rezervlerine sahip olduğunu vurgulayan Caparov, "Bu yönde AB ile Kazakistan ve Özbekistan arasında daha önce yapılmış olana benzer şekilde işbirliği istiyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgızistan'ın tüm alanlarda AB ile ortaklığını derinleştirmeye kararlı olduğunu ve güven duyduğunun altını çizerek, bugünkü toplantı sonucunda Orta Asya ile AB arasındaki ilişkilere ek ivme kazandıracak yeni somut anlaşmaların ortaya çıkacağını umut ettiğini anlattı.