Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı görev süresi yargıya taşındı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, görev süresi ve seçim usullerini düzenleyen anayasal hükümlere açıklık getirilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, anayasadaki görev süresi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin maddelerin resmi olarak yorumlanması için dilekçe verdi.

Söz konusu başvuruda, kamuoyundaki yoğun tartışmalar ve uzmanlar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle 27 Haziran 2010 tarihli Anayasa'nın ilgili maddeleri ile 11 Nisan 2021 referandumuyla kabul edilen "Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasası Hakkında Kanun" hükümleri arasındaki çelişkilerin giderilmesi istendi.

Mahkemenin, cumhurbaşkanının görev süresinin başlangıç tarihi ve süresine ilişkin belirsizlikleri gidermeyi amaçlayan bu başvuruyu 17 Şubat'ta öncelikli olarak karara bağlaması bekleniyor.

Görev süresi ve seçim takvimi tartışılıyor

Ülkede bir süredir medya ve kamuoyunda, mevcut Cumhurbaşkanı'nın seçildiği dönemdeki anayasa uyarınca görev süresinin "bir dönem ve 6 yıl" ile sınırlı olduğu dile getirilmişti.

Ayrıca, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 75 kişilik bir grup, 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na ortak bir mektup göndererek mevcut anayasadan kaynaklanan "hukuki belirsizliğin" giderilmesi için erken cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasını talep etmişti.

Üst düzey görevden alma ve operasyonlar

Cumhurbaşkanı Caparov 10 Şubat'ta Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'i görevden almış, yerine vekaleten Cumgalbek Şabdanbekov'u atamıştı.

Öte yandan emniyet güçleri, erken seçim talebiyle kitlesel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen gruba yönelik operasyon başlatmıştı.

Mektuba imza atan 75 kişinin ifadesine başvurulurken, bu kişilerden 5'i "kitlesel ayaklanma organize etme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu da 12 Şubat'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuş, yerine Marlen Mamataliyev seçilmişti.

Caparov, Ocak 2021'de cumhurbaşkanlığı görevine geldikten sonra "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı sistemine" geçişi öngören ve cumhurbaşkanının görev süresini "iki dönem 5'er yıl" öngören yeni anayasa kabul edilmişti.