Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 2010'daki olaylar nedeniyle tanık olarak dinlendi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede 5-10 Haziran 2010 tarihlerinde yaşanan olaylara ilişkin tanık olarak dinlendi.

Kırgızistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2010 olaylarıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Caparov'un tanık sıfatıyla dinlendiği belirtildi.

Daha önce, 2010 yılındaki dönemin iktidarında olanlar yanı sıra Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de tanık olarak dinlenmişti.

Ülkenin Oş ve Celalabad şehirlerinde 12 yıl önce meydana gelen olaylarda 400'den fazla kişi ölmüştü.