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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Avrupalı yatırımcıları ülkeye yatırım yapmaya davet etti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupalı yatırımcıları enerji ve ulaştırma projelerinin yürütüldüğü ülkesine yatırım yapmaya davet etti. Caparov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmede ticaret, ekonomik işbirliği ve ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupalı yatırımcıları enerji ve ulaştırma projelerinin yürütüldüğü ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Caparov, ülkeye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i kabul etti.

Görüşmede ticaret ve ekonomik işbirliği, yatırımlar, enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve su kaynakları alanlarında ortak projelerin uygulanması dahil olmak üzere çok çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Caparov, Avrupa Birliği'nin Kırgızistan'ın güvenilir ortaklarından olduğunu ve bağımsızlığını kazandığından bu yana ülkeye sürdürülebilir kalkınma için destek sağladığını kaydetti.

Avrupalı yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet eden Caparov, "AB yatırımcılarını Kırgızistan'da yürütülen büyük ölçekli hidroelektrik ve ulaştırma projelerine katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Borrell de AB- Kırgızistan Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın ikili ilişkilerde, özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında yeni ufuklar açtığını belirtti.

AB'nin Kırgızistan ile ikili işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığını yineleyen Borrell, karşılıklı çıkar alanlarında ortak projeler uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Borrell, Bakan Ceenbek Kulubayev ile de bir araya geldi.

İkili, AB ile Orta Asya arasındaki bağların derinleştirilmesine yönelik yol haritasını ele aldı.

Kulubayev, görüşmede Kırgızistan'ın ulaşım, hidroelektrik, madencilik alanlarda büyük projeleri hayata geçirmek için Avrupa teknolojilerine ve yatırımlarına ihtiyacının bulunduğunu ifade etti.

Borrell de AB'nin Kırgızistan'da ekonomi, ticaret, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları alanlarında ikili işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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