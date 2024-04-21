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Kırgızistan Cumhurbaşkanı 8 Milyon Fidan Dikmeyi Planlıyor

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede bu yıl 8 milyon fidan dikmeyi planladıklarını açıkladı. Başkent Bişkek'te gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından açılan botanik bahçesini ziyaret eden Caparov, parkların düzenlenmesine ve Bişkek'i yeşil şehir olarak restore etmeye önem verdiklerini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bu yıl ülkede 8 milyon fidan dikmeyi planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, başkent Bişkek'te Maksim Gorgiy Caddesi'ndeki geniş çaplı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılan Enver Gareyev Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği bünyesindeki Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında bu yıl 8 milyon fidan dikmeyi planladıklarını söyledi.

Başkentin son 15 yılda "yeşil şehir olma" statüsünü kaybettiğine işaret eden Caparov, "Parklar yağmalandı, içindeki arsalar satılarak özele devredildi." ifadesini kullandı.

Caparov, ülke genelinde parkların düzenlenmesine önem verdiklerini, Bişkek'i yeşil şehir olarak eski ihtişamına döndürme niyetinde olduklarını dile getirdi.

Geçen yıl başlatılan "Yeşil Miras" ulusal kampanyasının ülkenin doğasının korunması için önemini vurgulayan Caparov, vatandaşlara şehirlerin temizliğine, ağaç ve fidanların bakımına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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