Kırgızistan, Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Cezalarını Ağırlaştırıyor

Kırgızistan, çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna verilen cezaların ağırlaştırılması için yasa değişikliğine gidiyor.

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunu derinden sarsan genç bir kızın vahşice öldürülmesi olayının, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u derinden üzdüğünü belirtti.

Alagozov, Cumhurbaşkanı Caparov'un, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Hukuk Destek Dairesi Başkanı Murat Ukuşev'e, cinsel saldırı mağduru kadınların öldürülmesi suçuyla çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması talimatını verdiğini aktardı.

Caparov'un, söz konusu suçlara karşı idam cezasının yeniden yürürlüğe konulması konusunu gündeme aldığına işaret eden Alagozov, toplumun güvenliğini sağlamak adına bu tür suçlara karşı daha caydırıcı cezaların gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 27 Eylül'de kaybolan ve birkaç gün sonra ölü bulunan 17 yaşındaki Aysuulu adlı genç kızın cinsel istismara maruz kaldığı belirlenmişti. Olay, ülkede geniş çaplı tepkilere yol açmıştı.

Kırgızistan, idam cezasını 2004 yılında kaldırmıştı.

Caparov'un girişimiyle, bu cezanın bazı ağır suçlar için yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.