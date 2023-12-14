Kırgızistan Büyükelçisi: Türkiye lider ülkelerden biri

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Türkiye'nin uluslararası sistemde lider ülkelerden biri olduğunu belirtti. Kazakbayev, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde büyük başarılar elde ettiğini ve Orta Doğu ve dünya çapında lider bir ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk cumhuriyetlerinin Türkiye'nin dış siyasetinde önemli bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, 100 yıllık tarihinde "büyük başarılar ve zaferler" elde eden Türkiye'nin, uluslararası sistemdeki "lider ülkelerden biri" olduğunu söyledi.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Kazakbayev, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kazakbayev, Türk halkını "kardeş" olarak nitelendirerek "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını içtenlikle kutluyoruz." dedi.

Türkiye'nin 100 yıllık süreçte "büyük başarılar ve zaferler" elde ettiğini kaydeden Kazakbayev, "Bu 100 yıllık süreçte kardeş Türkiye çok büyük sınavlarla karşı karşıya geldi. Ama Türkiye, o sınavlarda büyük zaferler kazanarak şu anda sadece Orta Doğu ve bölgede değil, dünya çapında teknoloji, ekonomi, jeopolitik, siyaset ve kültürde parlak bir lider ülke olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kazakbayev, gelecek 100 yılın "bütün Türk cumhuriyetleri için parlak" olmasını dileyerek "Türkiye'nin dış siyasetinde önemli rol oynayan Türk cumhuriyetleri olmalı, Türk dünyası olmalı." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) önemine işaret eden Kazakbayev, teşkilatın geleceğinin "çok parlak" olması temennisinde bulundu.

Kazakbayev, Türkiye'nin dünya çapında "lider ülkelerden biri" olduğunu kaydederek "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, ilk devletlerden biri olarak arabuluculuk yapmak için büyük teklifler yaptı." ifadesine yer verdi.

Devletlerin şu anda Orta Doğu'da süregelen durumla çok yoğun bir biçimde ilgilendiğini vurgulayan Büyükelçi Kazakbayev, "İsrail-Filistin savaşında oradaki savaşın adaletli olmasını, oraya en kısa sürede barışın gelmesini isteyen ve dünyada en yüksek sesi çıkaran kardeş Türkiye oldu. Biz bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Kazakbayev, TRT World Forum'un "çok önemli bir etkinlik" olduğunu belirterek üst düzey devlet görevlilerin etkinliğe katılımına işaret etti.

TRT World Forum 2023

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği TRT World Forum 2023'te 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.