Kırgızistan bayrağı, ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümünde Tanrı Dağları'nda göndere çekildi

Ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü dolayısıyla 31 metre uzunluğunda dikilen Kırgızistan bayrağı, Tanrı Dağları'nda göndere çekildi.

Ülkenin 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında başkent Bişkek'e 30 kilometre uzaklıkta, Tanrı Dağları'ndaki Çunkurçak Yaylası'nda Kırgızistan bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla düzenlenen törende bakanlar, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, yabancı kurum ve kuruluşların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerin temsilcileri katıldı.

Milli marşın okunması ve bayrağı göndere çekme töreninde konuşan Caparov, halkın bağımsızlık gününü kutlayarak "En önemli değerimiz, egemen devletimiz ve özgür halkımızdır ve bundan daha büyük bir zenginlik ve mutluluk yoktur." ifadesini kullandı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Caparov, "Bereketli topraklarımızda seksenden fazla millettin temsilcisi barış ve uyum içinde yaşıyor. Hürriyet düşkünü halkımızın en önemli zenginliği birlik ve beraberliğimizdir. Atadan kalan geleneklerimizi, dostluğu, uyumu ve karşılıklı anlayışı gözbebeğimiz gibi korumalıyız." dedi.

Caparov, ülkede yaşayan etnik kökeni veya dini ne olursa olsun her Kırgızistan vatandaşının eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğunun altını çizerek savunma, ulaştırma, yer altı kaynakları ve enerji güvenliği alanında yapılanları anlattı.

Caparov, Kırgızistan'ın, dış politikada barışı, tüm ülkelerle karşılıklı ilişkileri koruyan ve çok yönlü politika izleyen bir ülke olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Halkımız geleneklere, manevi değerlere sahip çıkan ve onları çok eskiden beri yaşatan büyük bir millettir." diyen Caparov, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kırgız halkı milli ruhu ile güçlüdür. Zengin bir tarihe, güzel bir ana dile sahip, özgürlüğü seven, geleneksel İslam dinine bağlı, egemen bir halkız. Kırgız dili, ulusal kimliğin özü olan Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının özel bir sembolüdür. Devletliğimizi, bağımsızlığımıza zarar vermeden korumak istiyorsa, ana dilimizi sözde değil, fiilde korumalıyız. Bu nedenle bağımsızlığımızın güçlendirilmesi için çalışmalara devam etmek gerekiyor."

Kırgız kahramanı Baytik Kanaiuulu'un doğumunun 200. yılı kutlandı

Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında, Tanrı Dağları'nın kuzeyindeki Çuy Vadisi'nde 200 yıl önce yaşayan Kırgızların Solto kabilesinin lideri sayılan Baytik Kanaiuulu'nun doğumunun 200. yılı kutlandı.

Baytik Kanaiuulu'nun doğumunun 200. yılı dolayısıyla Çuy Vadisi'nde???????ki Çunkurçak Yaylası'nda onlarca geleneksel Kırgız çadırının yer aldığı etno kent kurularak halkın görkemli ve zengin göçebe kültürü sergilendi.

Ülke yönetiminin ve diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaşın katıldığı etno kent merkezinde kurulan dev sahnede, Baytik Kanaiuulu'nun hayatı, tecrübeli tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Binlerce yıldır, Baytik kahramanı gibi halkın en iyi temsilcileri, Kırgızların birliğini korudu, mübarek topraklara sahip çıktı, onu düşmanlara vermedi." ifadesini kullandı.

Baytik Kanaiuulu için Caparov, "Özgürlüğü ve eylemleriyle öne çıkan Baytik kahramanı, dönemin Kırgız lideridir. Gelecekteki gelişimin şehirlerle bağlantılı olduğunu fark ederek göçebe halkı yerleşik bir yaşam biçimine çağırdı." dedi.

Caparov'un, sahnede Türk dilinin en eski yazıtları kabul edilen ve Orhun Yazıtları olarak bilinen taşın önünde konuşma yaptığı dikkat çekti.