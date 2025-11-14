Kırgızistan Basın ve Enformasyon Günü'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca, "Kırgızistan Basın ve Enformasyon Günü" dolayısıyla düzenlenen törende Anadolu Ajansı (AA) Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya verildi.

Bakanlık tarafından başkent Bişkek'te gerçekleştirilen törende ülke medyasına emek veren basın mensupları ödüllendirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, törende yaptığı konuşmada kamuoyunun oluşumuna katkı sunan tüm gazetecileri tebrik ederek, basının modern, açık ve demokratik devlet için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Kulubayev, "Ülkemizin dış politikasında sizin rolünüz çok önemli. Bakanlık olarak sizi yalnızca bir gözlemci değil aynı zamanda stratejik bir ortak olarak görmeye devam edeceğiz." dedi.

Kırgızistan'ın bölgesel istikrara yaptığı katkıya dikkati çeken Kulubayev, "Sizin yayınlarınız sayesinde Kırgızistan'ın misafirperver, istikrarlı ve çağdaş bir devlet olarak güncel imajı uluslararası arenaya yansımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yöneticileri ile temsilcilerinin katıldığı törende Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, hükümet gazetesi Kırgız Tuusu ile AA Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e madalya verildi.