Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya ile görüştü.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baysalov, ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya ile görüştü.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Baysalov, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini, ülke yönetiminin halkın refahı için attığı adımları ve insan hakları alanındaki çalışmaları ele aldı.

Baysalov, ülke yönetiminin ABD ile iş birliğini yoğunlaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD'nin, Kırgızistan ile ilişkileri güçlendirme arzusunu aktaran Zeya da ülkeler arasındaki ilişkilerde demokratik haklar konusunda bir sayfa açmak için yeni iş birliği anlaşması imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Müsteşarı Zeya ile bir araya geldi

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Başbakan Yardımcısı, Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title