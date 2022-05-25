Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak - Haberler

Kırgızistan, yarın 1. Avrasya Ekonomik Forumu'na (AEF) ev sahipliği yapacak.

Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) organı Avrasya Ekonomik Komisyonunun (AET) organizasyonunda ve Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak Avrasya Ekonomik Forumu'na, 15 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kişi katılmak için kayıt yaptırdı.

Başkent Bişkek'teki 3 otelin konferans salonlarında düzenlenecek forumun ana konusu "Küresel değişim çağında Avrasya ekonomik entegrasyonu. Yatırım faaliyeti için yeni fırsatlar" olarak belirlendi.

"Küresel değişimler çağında Avrasya bütünleşmesinin stratejik gelişimi için beklentiler", "Finansal piyasalar ve kalkınma kurumları", "Sanayi ve tarımsal sanayi kompleksi ve ekonomik güvenliğin sağlanması", "Ekonomik kalkınmayı ve entegrasyonu teşvikinde enerji ve ulaşım altyapı", "Dijitalleşme" ve "Yeni iş birliği alanları" konulu 6 panelde 21 tematik oturum ve 35 etkinlik yapılacak.

AEB'ye üye ülkelerde üretilen en iyi tarımsal sanayi ürünleri sergisinin de düzenleneceği forum kapsamında, yaklaşık 10 mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanacak.

Forumun arifesinde, Birliğe üye ülkelerinin üniversite rektörlerinin yanı sıra enerji, ulaştırma ve gümrük yetkilileri arasında da görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Forumun organizasyonundan sorumlu Operasyonel Merkezi Başkanı, AET Protokol ve Örgütsel Destek Departmanı Direktörü Daniyar Turusbekov, düzenlediği basın toplantısında, " Kırgızistan, forumu yapmaya hazır." dedi.

Turusbekov, "Forum, iş dünyası ve hükümet arasında doğrudan diyalog, acil konuların tartışılması ve yeni girişimlerin tanıtımı için bir platform olacak. Etkinlikler elbette iş bağlantılarını güçlendirmeye, ortak projeleri uygulamaya başlamaya ve çeşitli alanlarda iş birliği olasılıklarını ele almaya yardımcı olacak." diye konuştu.

Foruma, Birliğe üye ülkelerin devlet başkanları da katılacak

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın üyesi olduğu AEB üyesi ülkelerin devlet başkanları, forumun sonunda video konferans yoluyla konuşma yapacak.

Birliğe üye ülkelerin liderleri, 2016'da düzenlenmeye başlanan "Avrasya Haftası"nı, 2019'da Avrasya Ekonomik Forumu'na dönüştürmeye karar vermişti.

İlki 2020'de olması beklenen forum, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.