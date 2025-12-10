Kırgızistan Anayasa Mahkemesi, idam cezasının getirilmesinin mümkün olmadığına hükmetti

Kırgızistan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından ağır suçlar için önerilen idam cezasının getirilmesinin mümkün olmadığına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında" kanun tasarısının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, ölüm cezasının anayasa değişikliğiyle geri getirilmesinin "Anayasaya uygun olmadığı, kabul edilemez ve hukuken imkansız olduğu" ifade edildi.

Mahkeme, bu kapsamda idamın yeniden uygulanmasına yönelik şimdiye kadar başlatılmış tüm prosedürleri geçersiz saydı.

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 27 Eylül'de 17 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılarak öldürülmesinin ardından ülkede idamın geri getirilmesi yönündeki tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, olayın ardından çocuklara ve kadınlara yönelik ağır suçlarda idam cezasının yeniden uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlanması talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi de idamın geri getirilmesine yönelik anayasa değişikliği tasarısını kamuoyunun görüşüne sunmuştu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kırgızistan'ın idam cezasını yeniden yürürlüğe koyma planının uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edeceği uyarısında bulunmuştu.

Kırgızistan'da idam cezası 2007'de kaldırılmıştı.