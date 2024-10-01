Kırgızistan AEB Ülkelerinde Eşit Davranış Talep Ediyor

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkelerdeki vatandaşlarına eşit davranılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetler Arası Konseyi toplantısında konuştu.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Birlik (Rusya'da) içinde göçmen işçilere ve aile fertlerine yönelik mevzuatın sıkılaştırılacağı bilgisini aldıklarını ve bu nedenle endişeli olduklarını dile getirdi.

"Göçmen işçilerle ilgili mevzuat girişimleri AEB normlarına aykırı olmamalı"

AEB üye ülkelerdeki vatandaşlarına eşit davranılmasını talep ettiklerini belirten Caparov, "Göçmen işçilerle ilgili mevzuat girişimleri AEB normlarına aykırı olmamalıdır." dedi.

Caparov, "Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin vatandaşları ile üyesi olmayan ülke vatandaşların haklarını net bir şekilde ayırmak gerekiyor." diye konuştu.

"Bir adım ileri, iki adım geri atılmamalı"

Ekonomik entegrasyonda elde edilen ilerlemenin kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Caparov, "Bir adım ileri, iki adım geri atılmamalı." ifadesini kullandı.

Caparov, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

Kırgızistan'ın ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Rusya, Belarus ve Kazakistan'ın kurduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nde, malların, sermayenin, hizmetlerin ve emeğin serbest dolaşımı amaçlanıyor.