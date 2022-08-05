Kırgızistan, "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacak Kırgızistan'ın, Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacağı bildirildi. Kırgızistan'ın, Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacağı bildirildi. Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığınca yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılacağı belirtildi. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kırgızistan'ın, 16 spor branşında 158 kişilik kafileyle yer alacağı kaydedildi. Oyunlara katılacak sporcuların seremoni ve sportif kıyafetlerinden oluşan koleksiyon, Bişkek Stadyumu'nda tanıtıldı. Güncel AA / Nazir Aliyev Tayfur Kırgızistan gençlik Konya Güncel Haberler

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