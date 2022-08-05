Kırgızistan, "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacak - Haberler

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Kırgızistan, "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacak

Kırgızistan, '5. İslami Dayanışma Oyunları'na 158 kişilik kafileyle katılacak

Kırgızistan'ın, Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacağı bildirildi.

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Kırgızistan'ın, Konya'da 9-18 Ağustos'ta düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 158 kişilik kafileyle katılacağı bildirildi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığınca yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenecek "5. İslami Dayanışma Oyunları"na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılacağı belirtildi.

İslami Dayanışma Oyunları'nda Kırgızistan'ın, 16 spor branşında 158 kişilik kafileyle yer alacağı kaydedildi.

Oyunlara katılacak sporcuların seremoni ve sportif kıyafetlerinden oluşan koleksiyon, Bişkek Stadyumu'nda tanıtıldı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan gençlik Konya Güncel Haberler

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