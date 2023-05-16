Kırgız Uzman: Xi'an Zirvesi, Çin-Orta Asya İşbirliğinde Yeni Bir Sayfa Açacak

BİŞKEK, 16 Mayıs (Xinhua) -- Ünlü Kırgız uzman Kubanıçbek Tabaldiev, yakında düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi'nin zirveye katılan altı ülke için yeni bir platform oluşturacağını ve işbirliği açısından yeni bir sayfa açacağını söyledi.

BİŞKEK, 16 Mayıs (Xinhua) -- Ünlü Kırgız uzman Kubanıçbek Tabaldiev, yakında düzenlenecek Çin- Orta Asya Zirvesi'nin zirveye katılan altı ülke için yeni bir platform oluşturacağını ve işbirliği açısından yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Uluslararası Alatoo Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Tabaldiev, yakın zamanda Xinhua'yla yaptığı özel söyleşide, Orta Asya'nın Çin'e sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda ekonomi, ticaret, finans ve kredi alanlarında da Çin'le yakından bağlantılı olduğunu dile getirdi.

" Orta Asya, antik İpek Yolu'nda yer alıyor ve bölgedeki tüm ülkeler çeşitli şekillerde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katıldı" diyen Tabaldiev, "Orta Asya bölgesindeki tüm ülkeler, Çin'le ikili projeler uyguluyor ve bu projeler tüm taraflara fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryoluna yönelik hazırlıkların başladığını kaydeden Kırgız uzman, bu girişimin Çin ve Orta Asya'nın İpek Yolu boyunca ulaştırma, enerji ve diğer altyapıları iyileştirmeye yönelik ortak arzusunu yansıttığını ifade etti.

Uzman, bölgedeki ülkelerle Çin arasındaki yakın ilişkilerin diğer önemli bir nedeninin, Çin'in sadece ekonomi ya da yeni dijital teknolojiler alanında değil, aynı zamanda yoksulluğun giderilmesi ve sivil toplum şartlarının geliştirilmesi konusunda da elde ettiği başarılar olduğunu vurguladı.

Tabaldiev, "Söz gelimi Özbekistan, Çin'in yoksullukla mücadele konusundaki deneyimlerinden faydalanmaya büyük ilgi duyuyor. Çin'de son 40 yılda 700 milyondan fazla kişi yoksulluktan kurtarıldı" dedi.

Dev Çin pazarının, her türlü mal üreticisi açısından giderek daha çekici hale geldiğini kaydeden Kırgız uzman, Orta Asya'daki yeşil tarım ürünlerinin Çin'e ihracatının kademeli olarak arttığını belirtti.

Tabaldiev, Özbekistan'ın Çin'e kiraz ihracatında lider ülkelerden biri haline geldiğini, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ise Çin'e et, bal ve kuru meyve gibi gıda ihracatında aşamalı artış yaşandığını söyledi. Uzman, Kazakistan ile Çin arasındaki ticaretin de büyük artış kaydettiğini hatırlattı.

Tabaldiev, "Xi'an zirvesinden sonra Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasındaki ilişki ve karşılıklı bağlantıların güçlenip yeni bir seviyeye ulaşacağına dair güçlü bir inanç besliyorum" dedi.