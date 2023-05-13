Kırgız Uzman: Çin'in İnşa Ettiği Karayolu Kırgızistan'ın Ekonomik Kalkınmasına Destek Olacak

Kırgız uzman Sherdali Baktygulov, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında inşa ettiği yeni karayolunun sadece Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasına destek olmakla kalmayacağını, aynı zamanda tüm Orta Asya'da büyümeyi teşvik edecek uluslararası ulaştırma koridorları da oluşturacağını söyledi.

Kırgız uzman Sherdali Baktygulov, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında inşa ettiği yeni karayolunun sadece Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasına destek olmakla kalmayacağını, aynı zamanda tüm Orta Asya'da büyümeyi teşvik edecek uluslararası ulaştırma koridorları da oluşturacağını söyledi.

Uzman, Kırgızistan'daki kuzey-güney karayolunun, bölgede malların ulaştırma maliyetlerini yarı yarıya düşürerek ticaret ve işbirliğini teşvik ettiğini belirtti.

SES (Kırgızca): SHERDALI BAKTYGULOV, Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Uzmanı:

"433 kilometre uzunluğundaki kuzey-güney karayolu, mevcut Bişkek-Oş karayolundan iki kat daha uzun ve Kırgızistan, Çin, Kazakistan ve Rusya başta olmak üzere ülkeler arasındaki ticaret işbirliğinde önemli bir bağlantı olarak hizmet veriyor.

Bu karayolu, Kırgızistan'ın da Çin yoluyla denize ulaşmasını sağlıyor. Orta Asya ülkeleri aracılığıyla Güney Avrupa, Türkiye ve İran'a mal göndermek, Çin açısından önemli. Bu, Çin limanları yoluyla Güneydoğu Asya ülkelerine mal göndermek isteyen Orta Asya ülkeleri için de önemli.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Orta Asya ülkelerinde bulunan ulaştırma koridorları sayesinde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın yanı sıra onların büyük ticari ortağı Çin arasında son derece yararlı ilişkiler kuruluyor.

O yüzden bu girişim can alıcı öneme sahip.

Bu girişim sayesinde Kırgızistan ile Çin arasındaki ticaret hacmi son 10 yıldır yıllık bazda büyümesini sürdürüyor."

Kuzey-güney karayolu, tamamlandığında Kırgızistan'ın kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan ana ulaştırma arteri ve Orta Asya'da önemli bir uluslararası ulaştırma kanalı haline gelecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bişkek'ten bildiriyor. (XHTV)