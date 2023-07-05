Kırgız üniversite öğrencisi İstanbul'da bulundu

Bulgaristan'a gitmek için 22 Haziran'da Kırgızistan'dan, İstanbul'a gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova, Kadıköy'de ortadan kayboldu. Jazgül, Kadıköy'de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış, o esnaflar kayıp Shamuratova'yı iki kez polis karakoluna götürdüklerini iddia etmişti. Jazgül Shamuratova'nın, Hasanpaşa Polis Karakolu'na girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına da yansımıştı. Shamuratova'dan polis merkezinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi 26 Haziran Pazartesi günü Kırgızistan'dan İstanbul'a gelerek Kırgızistan İstanbul Konsolosluğu'nda kayıp başvurusunda bulundu. Annenin, Jazgül Shamuratova'nın kayıp başvurusu sonrası polis ekiplerinin, çalışmaları sonucu 10 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Ümraniye'de bulundu. Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen Jazgül Shamuratova, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezinden ailesi ile birlikte ayrıldı. Jazgül Shamuratova arandığı süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel