Üye Girişi
Haberler

Kırgız Tuusu Gazetesi'nin 100. Yılı Kutlandı

Kırgız Tuusu Gazetesi'nin 100. Yılı Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da Kırgız Tuusu gazetesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Bişkek'te düzenlenen medya forumu ile kutlandı. Forumda gazetenin geçmişi ve gazetecilikle ilgili sorunlar ele alındı.

Kırgızistan'da hükümetin gazetesi Kırgız Tuusunun (Kırgız Bayrağı) kuruluşunun 100. yıl dönümü, Bişkek'te düzenlenen medya forumuyla kutlandı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Rezidansındaki Kongre Merkezi'nde "Kırgız Gazeteciliğinde 100. yıl" adı altında medya forumu düzenlendi.

Forumda, yayın hayatına 7 Kasım 1924'te Taşkent'te Erkin-Too (Özgür Dağlar) olarak başlayan gazetenin serüvenini anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Cemile İsayeva ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, gazetenin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle gazete ailesini ve gazetecileri tebrik etti.

Bürokratlar, kurumların basın sözcüleri, gazeteciler ve emekçilerin katıldığı forumda sunum yapanlar, yazılı basının azalması, enformasyon güvenliği, gazetecilik eğitim kitaplarının eksikliği, gazetecilerin güvenliği konularında endişelerini dile getirdi.

Gazete ilk yıllarında ders kitabı olarak kullanıldı

Kırgız Tuusu Gazetesi Geçici Genel Yayın Yönetmeni Jıpara Ceenaliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin ilk yıllarında orta eğitim kurumlarında ders kitabı olarak kullanıldığını anlattı.

Ceenaliyeva, ilk genel yayın yönetmenliğini Osmonkul Aliyev'in yaptığı gazetede dil bilimci İşenali Arabayev, devlet adamı Yusup Abdrahmanov, şair Kasım Tınıstanov, devlet adamı Törekul Aymatov'un çalıştığını anımsattı.

Gazetenin haftada iki kez okuyucusuyla buluştuğunu belirten Ceenaliyeva, gazetenin halihazırda 4 binden fazla tiraja sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum

"Bebek başına bu kadar para ödüyordum"

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.