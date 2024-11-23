Kırgız Tuusu Gazetesi'nin 100. Yılı Kutlandı

Kırgızistan'da hükümetin gazetesi Kırgız Tuusunun (Kırgız Bayrağı) kuruluşunun 100. yıl dönümü, Bişkek'te düzenlenen medya forumuyla kutlandı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı Ala-Arça Rezidansındaki Kongre Merkezi'nde "Kırgız Gazeteciliğinde 100. yıl" adı altında medya forumu düzenlendi.

Forumda, yayın hayatına 7 Kasım 1924'te Taşkent'te Erkin-Too (Özgür Dağlar) olarak başlayan gazetenin serüvenini anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Cemile İsayeva ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, gazetenin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle gazete ailesini ve gazetecileri tebrik etti.

Bürokratlar, kurumların basın sözcüleri, gazeteciler ve emekçilerin katıldığı forumda sunum yapanlar, yazılı basının azalması, enformasyon güvenliği, gazetecilik eğitim kitaplarının eksikliği, gazetecilerin güvenliği konularında endişelerini dile getirdi.

Gazete ilk yıllarında ders kitabı olarak kullanıldı

Kırgız Tuusu Gazetesi Geçici Genel Yayın Yönetmeni Jıpara Ceenaliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin ilk yıllarında orta eğitim kurumlarında ders kitabı olarak kullanıldığını anlattı.

Ceenaliyeva, ilk genel yayın yönetmenliğini Osmonkul Aliyev'in yaptığı gazetede dil bilimci İşenali Arabayev, devlet adamı Yusup Abdrahmanov, şair Kasım Tınıstanov, devlet adamı Törekul Aymatov'un çalıştığını anımsattı.

Gazetenin haftada iki kez okuyucusuyla buluştuğunu belirten Ceenaliyeva, gazetenin halihazırda 4 binden fazla tiraja sahip olduğunu kaydetti.