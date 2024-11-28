Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar

Kırgız-Türk Ortak Etkinliği Bişkek'te Gerçekleşti

Kırgız-Türk Ortak Etkinliği Bişkek'te Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde 'Bağcılardan Bişkek'e, Anadilim Vatanım Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk ve Kırgız öğrenciler müzik, dans ve defile gösterileri gerçekleştirdi. Etkinlik, ortak Türk alfabesi temalı video gösterimiyle devam etti.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi ve İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sazı ve Kırgızların çalgısı komuz eşliğinde "Üsküdar'a gider iken" bestesini icra etti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde, "Bağcılardan Bişkek'e, Anadilim Vatanım Projesi" kapsamında konser, halk dansları, defile ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi, "kardeş okulu" olan İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan, büyükelçilik müşavirleri ve ataşeler katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte Kırgız öğrenciler, Kırgız ve Türk halk oyunları sergiledi, geleneksel kıyafetlerden hazırlanan defile yapıldı.

İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası, Türkiye'nin 4 yöresinden 12 türkü çaldı. Her iki okulun öğrencileri, Türk sazı ve Kırgız komuzu kullanarak "Üsküdar'a gider iken" bestesini icra etti.

"Ortak Türk alfabesi" temalı video gösterildi

Etkinlikte, Türk Devletleri Teşkilatının kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun kabul ettiği 34 harften oluşan ortak Türk alfabesine dikkat çekildi.

Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ortak Türk alfabesi temalı video gösterildi.

Videoda, ortak Türk alfabesi ile Türk halklarının kültürel ve dinsel bağlarla birbirine daha da yakınlaştırılmasının, bilgi ve iletişim alışverişini kolaylaştırmanın hedeflendiği vurgulandı.

Programa, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından "yaşayan insan hazinesi" seçilen ebru ustası Hikmet Barutçugil de katıldı.

Kırgızistan'ı ikinci kez ziyaret eden Barutçugil, burada yaptığı konuşmada, gönlünü verdiği ebru sanatında 51 yılı geride bıraktığını belirterek, bu sanatın ana vatanına geri dönmesi için vefa borcu hissettiğini söyledi.

Türkiye'de ebru sanatı alanında ciddi şekilde çalışanların olduğunu kaydeden Barutçugil, "İlk bu okula geldiğimde bu öğrencilerin şevkini ve neşesini görünce bu sanatın burada devam etmesini istedik. Bürokratik işler aşıldı ve iki okul kardeş okul oldu." diye konuştu.

İstanbul Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Murat Açıkalın da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatla ve ortak alfabeyle gelecek nesillerin birbirlerini daha iyi anlayacaklarını ifade etti.

Etkinlikte, usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ebru ve fotoğraf sergisi açıldı.

Kırgızistan Ressamlar Birliği üyesi, devlet ödüllü Kırgız sanatçı Talant Ogobayev de AA muhabirine, ebru ve fotoğraf sergisinin mükemmel çalışmalardan oluştuğunu söyledi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
img

İntihar eden kadının acı sonu
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Erhan Afyoncu kimdir? MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu hayatı ve biyografisi! BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT Spor yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT Spor bugün hangi maçlar var? TRT 1 yayın akışı 28 Kasım Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma okullar tatil mi? SON DAKİKA!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.