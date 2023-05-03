Türkiye'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını 1991'de tanımasından bir yıl sonra başkent Bişkek'te açılan Kırgız Türk Anadolu Lisesi'nde 4 dil öğretiliyor.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı ve iki ülke Milli Eğitim Bakanlıklarının müfredatının uygulandığı okulun yabancı dil hazırlık sınıfında Kırgızca ve Rusçanın yanı sıra Türkçe ve İngilizce eğitimi veriliyor.

Okul yıllarında yabancı dili en iyi şekilde öğrenmek ve yüksek öğretim programlarına hazırlanmak için tercih edilen Kırgız Türk Anadolu Lisesi'ne, Kırgızistan vatandaşı olan 8. sınıf öğrencileri sınavla alınıyor.

Lisede bir yıl hazırlık sınıfından sonra 9,10 ve 11. sınıflar okutulurken, mezun olanlara Kırgızistan ve Türkiye lise diploması veriliyor.

Lisenin hazırlık sınıfında 4 dil öğretiliyor

Kırgız Türk Anadolu Lise Müdürü Recep Akalın, AA muhabirine, "Hazırlık sınıfıyla başlayan Kırgız Türk Anadolu Lisesi, Kırgızca ve Rusçanın yanı sıra Türkçe ve İngilizceyi en iyi şekilde öğrenme imkanı sunuyor." dedi.

Akalın, hazırlık sınıfının ardından Kırgız ve Türk öğretmenleri, 9, 10 ve 11. sınıflardaki öğrencilere dil eğitimi yanı sıra matematik, biyoloji, fizik, kimya, Türk Edebiyatı, Kırgız Edebiyatı, Rus Edebiyatı, Türk Tarihi, Kırgız Tarihi, Kırgız coğrafyası, bilgisayar bilimi ve beden eğitimi derslerini verdiğini söyledi.

Lise öğrencilerinin, ülkede her yıl mayıs ayında düzenlenen ve yüksek öğretim kurumlarına başvuran adaylar için zorunlu bir sınav olan Kırgızistan Cumhuriyeti Bilgi Ölçme Testinde (ORT) en üst sıralarda yer aldığını belirten Akalın, mezunlarının, Kırgızistan, Türkiye ve dünyanın değişik üniversitelerinde okuduklarını hatırlattı.

Bu okula öğrenci ve velileri tarafından büyük talep olduğunu söyleyen Akalın, lisenin yüksek öğretim programlarına daha iyi hazırlanmak için tercih edildiğini ifade etti.

Akalın, yaklaşık 280 öğrencinin eğitim gördüğü Kırgız Türk Anadolu Lisesi'nde 8 Kırgız sınıfı ile birlikte Bişkek Türk Okuluna bağlı 5 Türk sınıfı da bulunduğunu söyledi.

"Geçen sene 50 kişilik kontenjana 730 öğrenci başvurdu"

Liseye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sınavsız, Kırgızistan vatandaşlarının ise sınavla alındığını anımsatan Akalın, "Geçen sene 50 kişilik kontenjana Kırgızistan'dan 730 öğrenci başvurdu." dedi.

Devlet okulu statüsündeki lisede tamamen ücretsiz eğitim verildiğini ve okulun masraflarının Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılandığını anlatan Akalın, okulda öğrencilere okul kitaplarını ve öğle yemeklerini de ücretsiz sunduklarını ifade etti.

Lise binasının, Kırgızistan'ın en büyük ve gelişmiş kampüsü olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) yerleşkesinde yer almasının öğrencilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Akalın, öğrencilerin ve öğretmenlerin kampüsün sağladığı birçok sosyal, kültürel ve sportif imkandan istifade ettiğini sözlerine ekledi.