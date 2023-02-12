Kırgız ekipler, enkaz altındaki 7 yaşındaki çocuğu 138 saat sonra kurtardı Güncel Haberler Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 138 saat sonra 7 yaşındaki çocuğu, enkaz altından sağ çıkardı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 138 saat sonra 7 yaşındaki çocuğu, enkaz altından sağ çıkardı. Acil Durumlar Bakanlığının Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin, enkaz altında kalan 7 yaşındaki erkek çocuğu depremlerden 138 saat sonra sağ olarak çıkardığı belirtildi. Açıklamada, kurtarılan çocuğun annesi ve erkek kardeşinin cenazesine ulaşılarak yakınlarına teslim edildiğini ifade edildi. Basın Merkezi, kurtarma çalışmalarının görüntüsünü de yayımladı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına Kırgızistan'dan 63 kişilik ekip ve 2 özel eğitimli arama köpeği katılıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kırgızistan Güncel Haberler

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