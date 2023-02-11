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Kırgız ekipler 135 saat sonra enkaz altındaki 22 yaşındaki kadını kurtardı

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Kırgız ekipler 135 saat sonra enkaz altındaki 22 yaşındaki kadını kurtardı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 135 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kadını kurtardı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 135 saat sonra Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kadını kurtardı.

Acil Durumlar Bakanlığın Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki Ballıca Mahallesi'nde enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin, TSİ 19.30'da enkaz altında kalan 22 yaşındaki bir kadını sağ olarak çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün sadece Kırgız kurtarıcıları için değil, tüm Türk halkını sevindiren bir olay oldu." ifadesine yer veren bakanlık, kurtarma çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı.

Kırgızistan'dan, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına 63 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 özel eğitimli arama köpeği katılıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

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