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Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Vatikan'da Papa Franciscus ile Görüştü

Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Vatikan'da Papa Franciscus ile Görüştü
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Vatikan'da Papa Franciscus ile yaptığı görüşmede, Kırgızistan'ın çok uluslu yapısını ve dinler arası uyumu vurguladı. Papa Francescu, Kırgızistan'ın toplumsal değerlerini destekleme çabalarını takdir etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Vatikan'da Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova Vatikan'da Papa Franciscus ile görüşme yaptı.

Caparov, Kırgızistan'ın laik ve çok uluslu bir devlet olduğunu belirterek, ülkede onlarca etnik grubun temsilcilerinin barış ve uyum içinde yaşadığını anlattı.

Ülkesindeki dinler arası uyumundan söz eden Caparov, ülkedeki tüm dini toplulukların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade eti.

Papa Fransuva da Kırgızistan'ın çok uluslu ve çok dinli bir toplumu destekleme çabalarını takdir ederek, bu değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Caparov'un, İtalya'daki resmi ziyareti çerçevesinde, Kırgızistan ile İtalya arasında, suçluların iadesine ilişkin anlaşma, hükümlülerin nakline ilişkin anlaşma, adalet bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması ile görsel-işitsel ürünlerin ortak üretimine ilişkin anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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