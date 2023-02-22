Kırgız Arama Kurtarma Ekipleri Türkiye'den Ayrıldı Güncel Haberler BİŞKEK, 22 Şubat (Xinhua) -- Depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gelen Kırgız arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde iki hafta boyunca sürdürdükleri çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndü. BİŞKEK, 22 Şubat (Xinhua) -- Depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gelen Kırgız arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde iki hafta boyunca sürdürdükleri çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndü. Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı basın açıklamasında, bakanlığa bağlı çalışanları taşıyan iki uçağın, Salı günü başkent Bişkek'teki Manas havalimanına indiğini bildirdi. Kırgızistan, Türkiye'ye ayın başında altısı doktor olmak üzere 182 kişilik arama kurtarma ekibi ile insani yardım göndermişti. Açıklamada Kırgız arama kurtarma ekiplerinin iki hafta süren görevlerinde, enkaz altından sekiz kişiyi kurtardıkları belirtildi. Ekip ayrıca enkazda 200 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Deprem Güncel Haberler

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