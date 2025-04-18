Kırçuval Otel Davasında Bilirkişi Kararı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 10'u sporcu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel davasının duruşmasında, sanıkların kusur derecelerinin belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan, 10'u sporcu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya'daki Kırçuval Otel'i davasında 5'inci duruşma, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan açılan, eski Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer K.'nin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına; ölenlerin ailelerinin yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada istenen belgelerin geldiğini ve dava dosyasına girdiğini belirtti.

DASK'A HASAR ÖDEMESİ SORULACAK

Duruşmada, sanıklar ile taraf avukatları dinlendi. Mahkeme heyeti, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 2020 Elazığ depreminden sonra bina için hasar ödemesi yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapılmış olması durumunda poliçelerin bir örneğinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına, sanıkların kusur derecelerinin belirlenmesi için de dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

6'ncı duruşma 27 Haziran'da görülecek.