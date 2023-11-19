Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda Teknik Arıza
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Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Kirazlı- Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Kaynak: AA / Güncel