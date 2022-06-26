Kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan tedaviye alındı - Haberler

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Kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan tedaviye alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesine tarlada kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesine tarlada kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince tedaviye alındı.

Kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde tarlada kiraz toplayan vatandaşlar ağaçların arasında yürümekte zorluk çeken yaralı yavru ceylanı gördü. Yavru ceylana su veren vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınan ceylan tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. Yapılan ilk tetkiklerde arka ayağında yaralanma olduğu tespit edildi. Yaralı ceylanın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağını söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Şunun güzelliğine bakar mısınız. Ekiplerimiz sadece kedi ve köpekleri tedavi etmiyor. Yukarıballık Mahallemizdeki yaralı ceylan artık emin ellerde. En kısa zamanda tedavisini yapıp tekrar doğaya salacağız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Belediyesi İnegöl Güncel Haberler

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