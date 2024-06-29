Kiraz toplamak için ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hüsamettin Çalın (63) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hüsamettin Çalın (63) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Mudurnu'nun Çağşak köyünde meydana geldi. Bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkan Hüsamettin Çalın, dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının yardımına koştuğu Çalın, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.