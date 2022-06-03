"Kiraz kırmızısı" festival başlıyor - Haberler

Buca'da Kiraz Festivali için geri sayım başladı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan ve halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan'ın sahne alacağı festivale İzmirlileri davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Buca Belediyesi ve Belenbaşı Muhtarlığı ev sahipliğinde, gerçekleştirilecek olan Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, bu yıl 15'inci kez düzenlenecek. Buca'nın önemli değerlerinden Yörük kültürünün tanıtılacağı etkinliklerin yer aldığı festivalde pek çok sürpriz yer alacak.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Buca'nın kırsal mahallelerindeki geleneksel festivallerden biri haline gelen ve koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen festivale bu yıl da her yıl olduğu gibi yoğun ilgi bekleniyor. Geleneksel olarak öğle saatlerinde Belenbaşı Mahallesi girişinden kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival, organik pazar ile renklenecek. Festival katılımcıları, Yörük kültürünü yansıtan el emeği ürünlere de ulaşabilecek.

TÜRKÜLERLE MÜZİK ZİYAFETİ

Çocukluğu İzmir'de geçen ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı eğitiminden bu yana Ege kültürüne çok değerli katkılar yapan ve kendine has yorumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hüseyin Turan'ın da sahne alacağı festivalde, Tepecik Filarmoni Orkestrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Öznur Korkmaz, Murat Sincer, Zeynep İlhan ve Fevzi Önder de katılımcılara müzik ziyafeti çekecek. Halk oyunları gösterilerinin ve yarışmaların yer alacağı festivalde, yöresel gelenekler de yaşatılacak.

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