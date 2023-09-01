Kiraz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
İzmir'in Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı.
İzmir'in Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı.
Şehit Birol Uysal Parkı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, yaptığı konuşmada, 1 Eylül'ün Kirazlılar için "varlıkla yokluk arasında" bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Zeybek gösterilerinin yer aldığı törene Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel