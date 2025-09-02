Kiraz'ın Kurtuluşu 103. Yılında Kutlandı

İzmir'in Kiraz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı törenle kutlandı.

Şehit Birol Uysal Parkı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Hakan Yavuz Erdoğan ve Belediye Başkanı Nasuh Coşkun tarafından çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Coşkun, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını, emanete sahip çıkmakla yükümlü olduklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından sunulan zeybek gösterileriyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
