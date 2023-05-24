KİRAZ DEVLET HASTANESİ ANJİYO TANI MERKEZİ AÇILDI

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kiraz Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün iş birliğinde başlatılan 'Cana Can Kat Projesi' kapsamında Kiraz Devlet Hastanesi Anjiyo Tanı Merkezi açılışı yapıldı. Anjiyo Tanı Merkezi'nde orta-ileri yaş popülasyondaki kardiyovasküler risk profillerinin belirlenmesi ve hipertansiyon sıklığının saptanmasını sağlayacak sağlık taramalarının yapılacak.

'Cana Can Kat Projesi' kapsamında Kiraz Devlet Hastanesi Anjiyo Tanı Merkezi açılışı yapıldı. Kiraz Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törene Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Anıl Esen, Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi, Kiraz Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Oktay Okuş, doktorlar, kurum müdürleri katıldı.

'SADECE METROPOLDE VARLIK GÖSTEREN BİR ÜNİVERSİTE DEĞİLİZ'

Sadece metropolde varlık gösteren bir üniversite olmadıklarını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aynı zamanda, kentin üniversitesi vizyonunu üstlenen ve iş birliğine açık bir yükseköğretim kurumuyuz. Devlet üniversitesi olarak, öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin yanı sıra nitelikli kamu hizmetlerini de vatandaşlarımıza sunmaya özen gösteriyoruz. Rektörlük olarak vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dikkate alırken, sorunlarını çözecek ve ihtiyaçlarına karşılık verecek adımları atmaya özen gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz merkezimizin çıkış noktasını da bu gerçeklik oluşturuyor. Sonuçta kalp hastalıklarına yönelik bilimsel çalışmalardan ve hizmetlerden toplumun her kesimimin yararlanmasını arzuluyoruz. Veteriner Fakültemiz bünyesinde kurduğumuz hayvan barınağını hizmete açmıştık. Tarafımıza iletilen bilgiler doğrultusunda, kalp hastalıkları ve hipertansiyon konusunda ilçede sağlık hizmeti ihtiyacı olduğu sonucuna ulaştık. Gayretlerimizin sonucunda da Kiraz Devlet Hastanesi'nde Anjiyo Tanı Merkezi hayata geçmiş oldu dedi.

'BU ÇALIŞMAMIZIN ZORUNLULUK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Merkez hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hotar, Merkezde, uzman hekimlerin kontrolünde 40-80 yaş arasındaki vatandaşlarımızın hem kardiyovasküler risk profillerinin belirleyecek hem de hipertansiyon sıklığını saptayacak taramalar yapılacak. Altı hafta sürmesi planlanan ve ilk etapta 650 vatandaşımızın yararlanacağı hizmetleri, gerekli olması halinde uzatacağız. Şunu biliyoruz ki; Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her 10 kişiden 3'ü hipertansiyon hastası olarak kayda geçiyor. Tanı, teşhis ve tedavi süreçlerindeki teknolojik gelişmeye rağmen kardiyovasküler hastalıklar, küresel ölçekte can kayıplarının ilk nedenleri arasında sıralanıyor. Ülkemizin de yüksek risk bölgesinde olduğu gerçeğini düşündüğümüzde, bu çalışmamızın zorunluluk olduğunu görüyoruz. Merkezimizin hastalarımıza ve özellikle kalp rahatsızlığı olduğunu bilmeyen vatandaşlarımıza şifa olmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımıza, kalp hastalıkları konusunda dikkatli davranmalarını, hekim kontrolünü ihmal etmemelerini, koruyucu sağlık uygulamalarına önem vermelerini tavsiye ediyoruz ifadelerini kullandı.

'ÖNCÜ BİR MERKEZDİR'

Dokuz Eylül Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanemiz sağlık turizmi ve uluslararası bir sağlık merkezi olma konusunda öncü olan bir merkezdir. Bu anlamda hem Avrupa'dan, hem de yurdun çeşitli yerlerinden her gün yüzlerce hastaya şifa dağıtmaktayız. Aynı zamanda üniversitemize ait olan veterinerlik fakültemiz de burada. Yine üniversitemize bağlı 2'nci proje için buradayız dedi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi, Kiraz Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Oktay Okuş ise Bugün böylesine önemli bir sağlık hizmetini bölgemize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Devletimizin imkanları doğrultusunda daha nitelikli sağlık hizmetleri sunmaktan dolayı mutluyuz ifadelerini kullandı.