Kiraz'da yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Ö.M'nin ikametine baskın düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 1 kilogram esrar buldu, Ö.M. gözaltına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel