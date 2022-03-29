Kiraz'da yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Kiraz'da yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Kiraz'da yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Ö.M'nin ikametine baskın düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 1 kilogram esrar buldu, Ö.M. gözaltına alındı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık, İzmir, Esrar, Kiraz, Güncel, Haberler

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