KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA - Haberler

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KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda H.C, F.K, G.K, S.C, E.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA

KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA

KİRAZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Güncel, Haberler

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