Kiraz'da Eğlence Mekanı Önünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kiraz'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada M.E. (49) yaralandı. İki kişi arasında çıkan tartışma, S.Ş. (43) tarafından silahlı saldırıya dönüştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kiraz'da bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arkacılar Mahallesi Okka Taşı mevkiinde dün M.E. (49) ile S.Ş (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, yanında bulunan tabancayla M.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel